Art queer. Histoire et théorie des représentations LGBTQIA+

L'art queer, par ses représentations, a un impact direct sur la transformation de nos sociétés. Il interroge et déplace les catégories de genre, de sexe et de sexualité, et participe avec force à la visibilité de la communauté LGBTQIA+. Mais les artistes queers représentent une minorité sociale. Quand leurs oeuvres sont exposées, les questions de sexualité et de genre sont souvent évitées. Néanmoins, les enjeux que l'art queer représente sont davantage pris en compte, notamment la manière dont il nourrit de nouveaux discours sur l'hors-norme, l'exclusion et la hiérarchie. Les diverses thématiques traitées dans l'ouvrage mettent en lumière le rôle et la place des artistes dans les luttes sociales. Elles permettent de mieux comprendre les enjeux actuels liés à la construction du genre et à la nécessité de "faire communauté" au sein de nos sociétés.