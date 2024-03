L'espace commence ainsi

Depuis plus de quarante ans, François Bon vit avec Espèces d'espaces. "C'est ma dette que je vais chercher à dire", annonce-t-il. Des notes pour une lecture, aussi pointue que rêveuse, de l'essai de Georges Perec. François Bon nous plonge dans la profondeur cachée du texte et dévoile comment l'écriture, avec ses références, ses digressions et ses manques, ébauche une géographie éclatée de toute l'oeuvre en cours ou à venir. Et comment, lui, redécouvrant sans cesse Espèces d'espaces est renvoyé à sa propre géographie intérieure.