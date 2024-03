Apprendre en s'amusant, c'est possible, grâce à cette collection de cahiers d'activités documentaires ! L'auteur propose des jeux variés (mots croisés, questions-réponses, photos à relier) autour de la thématique du jardin. Ces jeux sont ponctués d'informations et d'anecdotes pour intéresser les enfants à la nature qui les entoure : vocabulaire spécifique lié aux plantes et au potager, outils et calendrier pour jardiner, reconnaître les plantes aromatiques, découvrir les insectes et les animaux amis du jardinier... A la fin de l'ouvrage, les solutions des jeux sont expliquées et détaillées afin d'aller encore un peu plus loin dans la découverte.