Le silence des maux

Un jour, on vous assoit, sur cette chaise dans cette salle insipide et on vous regarde l’air désolé. ‘‘Madame, vous êtes atteinte d’endométriose’‘. En réalité je le savais déjà. Mais le corps médical aura mis 12 ans à poser des mots sur ces maux. Le diagnostic dure en moyenne 7 ans avant d’être posé. Invisible. C’est ce sentiment auquel on fait face lorsque qu’on ne nous entend pas. Ce livre, ces témoignages, ces illustrations et ces mots sont ceux qui vous feront voyager dans le quotidien de ces femmes atteintes par l’endométriose, maladie gynécologique chronique. Sans poser de mots sur ces douleurs tout au long de ce livre, je laisse planer le doute et l’attente avant d’avoir réponse à toutes ces questions. Ce livre est écrit de façon à laisser le lecteur rentrer dans mon intimité et dans mon quotidien. Ces illustrations personnifient ce ‘‘colocataire’‘, qui me suit partout où je vais. Elles sont aussi le reflet de ce que je vie. Ce livre met en avant ces femmes, qui elles aussi ont des choses à raconter et jusqu’à parfois dénoncer. Aussi, grâce à mon amour pour la photographie et la femme, ces portraits, viennent compléter toute cette narration. Celles qui ont acceptées de se mettre à nue devant mon objectif pour représenter ce handicap, invisible. On parlera des doutes, des larmes, des rires, de ces rencontres et de cette vie. J’informe, je communique et je questionne. Pouvoir communiquer grâce à mon art car c’est comme ça que j’arrive à nous faire entendre. Cet ouvrage est rempli de bienveillance, d’amour propre et d’apprentissage pour celles qui se posent encore des questions, pour celles qui s’identifient et ceux qui ont besoin de comprendre pour améliorer le quotidien de ces femmes. L’ignorance est le pire des mépris, communiquer est la meilleure façon d’aider.