Apprendre à dessiner les visages en 50 modèles

Le dessin pas à pas : une nouvelle collection pour les vrais débutants. Sur chaque page, un espace est réservé au dessinateur pour qu'il puisse directement s'exercer dans l'ouvrage. De la construction des volumes de base jusqu'à la pose des ombres et des détails, les 50 modèles sont décomposés étape par étape, accompagnés de brèves indications. Visages et expressions variés, masculins et féminins, jeunes et âgés... Au bas de chaque tuto, le lecteur est invité à copier le dessin en suivant les étapes de construction.