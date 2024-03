10 étapes pour dessiner des portraits. Plus de 40 visages expressifs en pas-à-pas !

Dessiner des portraits est plus facile que vous ne le pensez grâce à ce livre ! Découvrez 42 illustrations de différents visages, féminins ou masculins, qui sont à reproduire en seulement 10 étapes simples. Un sourire de bébé, un regard d'acier ou un air pensif, il est temps de choisir votre modèle préféré et de commencer à le dessiner. Ce livre décompose les caractéristiques et les traits du visage en formes simples pour maîtriser l'art du portrait de la tête aux épaules.