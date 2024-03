Mukashi mukashi, Contes du Japon. Urashima Tarô et autres histoires

Le folklore japonais regorge de contes et de fables mettant en scène samouraïs, animaux farceurs et magiques, esprits, monstres et autres sorcières. La collection de recueils Mukashi mukashi (Il était une fois, en japonais) vous propose de découvrir ses histoires très populaires au Japon et souvent méconnues hors de l'archipel. Histoire I : Urashima Taro Après avoir sauvé une tortue, un jeune pêcheur est invité au royaume du fond des mers pour être récompensé. Histoire 2 : Le royaume des souris Un vieil homme découvre, au fond d'une grotte, le royaume des souris. Histoire 3 : Le tengu invisible Un enfant va essayer de voler une cape d'invisibilité à un démon pour faire des bêtises.