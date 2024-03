Survivre à la peur. Tome 1

Guerres, inflation, crises financières, pandémies, violences, pénuries, insécurité chronique... Voilà de quoi l'avenir semble être fait. Il y a effectivement de quoi flipper ! Avez-vous suffisamment de contrôle sur vous-même pour survivre à une crise majeure ? Savez-vous vraiment maîtriser votre PEUR ? Depuis la crise sanitaire, beaucoup d'entre nous ont perdu confiance dans les institutions. La défiance vis-à-vis d'un Etat de plus en plus incompétent et spoliateur est en augmentation constante. Mais cette séquence aura également révélé notre incapacité à dominer notre PEUR. Ce qui a provoqué aveuglement, désorganisation, crédulité, aliénation, sujétion, hystérie, exclusion, guerre civile larvée, fanatisme, voire folie et illusion... et cela pourrait être pire la prochaine fois ! Alors, à quoi bon se préparer si on ne peut pas faire face en tant qu'individu ni en tant que collectif ? Et si le pouvoir instrumentalisait nos PEURS contre nos intérêts ? Et si nous devions d'abord nous survivre à nous-mêmes pour mieux survivre aux catastrophes ? Ce sont ces interrogations qui ont motivé le présent ouvrage, fruit de plusieurs années de travail et de réflexion. Piero SAN GIORGIO nous plonge aux origines de la PEUR et il ne nous épargne rien ! D'abord au travers d'une étude alliant considérations neurologiques, biologiques et historiques afin de mieux appréhender nos craintes parfois irrationnelles. Son propos est ensuite agrémenté par des entretiens avec des spécialistes de renommée mondiale. Enfin, il propose plusieurs méthodes qui vous permettront d'affronter votre PEUR, de la transformer puis de la dépasser pour... y survivre !