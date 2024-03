Un soir ordinaire de violences conjugales, quand la victime consentante dit non, et ôte la vie de son compagnon et persécuteur. A la croisée des chemins et des tribunaux, autour de Diane, avocate, se nouent et se dénouent les destins. Laura accusée du meurtre de son conjoint, la petite Jeanne victime d'inceste, qui va tenter de se reconstruire. Comment certains ont pu se retrouver là ? Que vont-ils devenir ? On les découvre, on s'y attache, on vit avec eux le temps d'un procès. Tantôt du côté des victimes, tantôt de celui des coupables ; mais la frontière est-elle si évidente ? Entre la droiture de la justice et l'ambivalence des êtres, les individus évoluent sur des lignes de crêtes mouvantes.