Sons of Hell 1. Reaper

Reaper est le président du Motorcycle Club "Sons of Hell". C'est un dangereux biker qui n'a peur de rien. Sa vie, c'est son club, ses frères et sa moto. Il ne veut aucune attache et encore moins une régulière, mais tout risque d'évoluer avec sa venue. Eli est une résidente en médecine qui n'a pas une minute à elle, entre son travail et sa famille compliquée. Les histoires d'amour ou d'un soir n'ont pas sa place dans son existence, mais le motard va peut-être changer tout cela. Reaper a vu la docteure et maintenant il va tout faire pour l'avoir, mais va-t-il y arriver ? Eli est attirée par lui, mais elle sait que ce n'est pas une bonne idée. Va-t-elle céder ? Ils sont comme la lumière et l'ombre, le feu et la glace, mais pourront-ils vraiment résister à cette attraction ? Son quotidien de biker pourra-t-il se lier avec celle du médecin ? Eli acceptera-t-elle le danger qui compose la vie de Reaper ? Se laissera-t-elle protéger par lui ? Et surtout, pourront-ils survivre à leurs ennemis ?