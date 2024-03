Quand nous sommes devenus humains. La fascinante histoire de notre évolution

Une encyclopédie écrite par un spécialiste de l'évolution humaine. Un jour, un singe est descendu de son arbre et a changé le monde comme aucun autre animal auparavant. Comment cela s'est-il produit ? Ce superbe album illustré vous guide à travers les aspects clés de l'histoire humaine, depuis les changements anatomiques qui nous ont permis de marcher debout jusqu'aux développements sociaux, culturels et économiques des époques plus récentes. En route, vous examinerez certaines des espèces les plus importantes de notre évolution, de l'Australopithèque Lucy à nos contemporains, les Homo sapiens, en passant par nos récents cousins les Néanderthaliens. De plus, ce livre explore l'évolution de la culture et du mode de vie des humains. Grâce à des textes clairs accompagnés d'images captivantes, cet ouvrage donne un aperçu de nos origines et de ce que signifie vraiment devenir un être humain.