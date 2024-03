Pour un monde plus humain #11 - L'art et la culture peuvent-ils sauver le monde ?

Un cours de guitare, le luxe inouï d'être emmené au théâtre, l'accès à des livres variés et inspirants, une certaine connaissance de la peinture, de la poésie, de la salsa, de la musique éléctro, de la sculpture sur bois ou du street art... Qu'est-ce que cela apporte ? A quoi cela sert ? L'accès à une discipline artistique, quelle qu'elle soit, peut transformer un individu. Pourtant, notre société ne parvient pas toujours à prioriser cet accès à l'art et à la culture, à le voir comme un facteur de développement humain. Ce dossier propose de dresser un panorama des bienfaits de différentes pratiques artistiques ou littéraires. Il se veut un hommage aux innombrables qualités de l'art. Ses auteurs nous inspirent quant aux pratiques à développer au service d'un monde plus juste et plus solidaire, un monde dans lequel l'art et la culture favorisent la paix, en nous et entre nous.