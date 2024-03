Ninjutsu pratique. Edition

L'Histoire a crédité le combattant Ninja de prouesses et d'une efficacité incroyables qui en firent un guerrier redouté au cours du Moyen-Age japonais. Domaine longtemps tenu secret, pourtant aux racines de nombre de techniques d'arts martiaux japonais traditionnels, le ninjutsu se révèle être une incomparable technique de survie mais aussi une véritable philosophie de vie. Car suivre l'enseignement du ninjutsu, c'est aussi se trouver en accord avec les lois de l'Univers, savoir se conformer à ses règles, se fondre dans les éléments, se sentir parcelle de cette nature qu'il convient de déranger le moins possible, découvrir que l' "être" fait partie du "Grand Tout" et qu'être "autrement" ouvre d'autres horizons. Ce regard fut de tout temps celui de l'enseignement puriste de la Voie du Ninpo. Cet ouvrage est le fruit d'une recherche qui commença en 1986 et qui a abouti à un guide pratique que l'on peut considéré comme le classique de la discipline. L'Histoire a crédité le combattant Ninja de prouesses et d'une efficacité incroyables qui en firent un guerrier redouté au cours du Moyen-Age japonais. Domaine longtemps tenu secret, pourtant aux racines de nombre de techniques d'arts martiaux japonais traditionnels, le ninjutsu se révèle être une incomparable technique de survie mais aussi une véritable philosophie de vie. Car suivre l'enseignement du ninjutsu, c'est aussi se trouver en accord avec les lois de l'Univers, savoir se conformer à ses règles, se fondre dans les éléments, se sentir parcelle de cette nature qu'il convient de déranger le moins possible, découvrir que l' "être" fait partie du "Grand Tout" et qu'être "autrement" ouvre d'autres horizons. Ce regard fut de tout temps celui de l'enseignement puriste de la Voie du Ninpo. Cet ouvrage est le fruit d'une recherche qui commença en 1986 et qui a abouti à un guide pratique que l'on peut considéré comme le classique de la discipline.