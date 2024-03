Secrets de famille sur la route de compostelle

Mais voilà que quelques temps avant son départ, un évènement inattendu survient : un jeune homme se présente et lui annonce qu'il est son fils, sa mère le lui a révélé avant de mourir, emportée par la maladie. La prise de contact est difficile. Il maintient cependant son départ pour le chemin, pensant que cela lui donnerait le temps de la réflexion. Or, son fils mis au courant de son projet débarque la veille de son départ avec un copain et lui annonce son intention de faire le chemin avec lui... Difficile de refuser, les voilà donc en route. La tension est forte entre eux, le camarade sert de tampon entre le père et le fils qui se parlent peu, cela augure mal de ce périple de plus de 1000 km...