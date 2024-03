Petit Patron, un livre photographique coup de poing Quelle que soit l'époque, un dirigeant ressent la même douleur lorsqu'il perd son entreprise. Il peut être personnellement responsable de cette situation, mais nous le voyons particulièrement de nos jours, la conjoncture peut l'être aussi. Dans tous les cas, durant cette période, le patron se sent seul. L'auteur, lui-même défaillant un jour, a profité de ce moment d'isolement pour composer les images de cet ouvrage. Ces photographies sont ordonnées de manière à créer une histoire. Indépendamment, elles évoquent une situation, bonne ou mauvaise, souvent vécue par bon nombre d'entrepreneurs au cours de leur carrière. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises défaillantes augmente et il est important de montrer à leurs dirigeants qu'ils ne sont pas seuls et pas forcément responsables. Pour la première fois en photographie, le dirigeant est devant les projecteurs avant son entreprise, il est homme ou femme avant d'être un statut. Les images en noir & blanc sont très contrastées, leurs titres sonnent comme des slogans et révèlent l'esprit incisif de leur auteur.