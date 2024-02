L'Oracle d'Ayo. Mystère du vaudou haïtien

Plongez dans les mystères du vaudou ! L'Oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant, en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité vaudou. Oubliez les clichés des sombres sortilèges ou de la poupée vaudou et découvrez une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ces préceptes ancestraux, Ayo vous transporte par ses paroles et ses chants vers des rivages mystérieux, emplis de forces insoupçonnées. A travers 31 cartes envoûtantes et un livret poétique et inspirant, cet oracle vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel des Lwa. Des yeux grands ouverts vous mèneront vers des chemins lumineux.