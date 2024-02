La maison des Aravis [EDITION EN GROS CARACTERES

Quand on rêve d'une nouvelle vie, il faut accepter de s'exposer à bien plus qu'un simple changement d'air. On l'appelle les Aravis. Une maison isolée, aux murs épais, comme il s'en trouve dans ces villages reculés de Haute-Savoie. Quelques cartes de voeux envoyées à sa vieille tante ont valu à Bénédicte cet héritage. Mais, en véritable citadine, elle envisage de la vendre. Clément, son mari, désoeuvré depuis son licenciement, rêve d'une nouvelle vie. Après maintes hésitations, la famille, avec leurs deux enfants, se lancent dans l'aventure. Soutenue par l'accueil chaleureux des gens du village, Bénédicte s'adapte rapidement mais bientôt, Clément se lasse de cette vie austère.