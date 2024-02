Mes premières petites chansons dans la nuit

Ecoute tes premières chansons de nuit et touche-les du bout des doigts ! Avec ses puces sonores musicales et ses matières à toucher, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique et éveille ses sens en touchant des matières variées. Découvre l'adorable chanson " Le rendez-vous des taupes " et chatouille son ventre caché sous une salopette en jean ! Chante " Impression fausse " de Paul Verlaine tout en caressant les oreilles toutes douces de Dame souris ; Rencontre " Jean de la Lune " et découvre une tête scintillante dans la nuit ; Chatouille les aigrettes en plume du hibou sur " L'ami de la chouette ". Les illustrations de Marta Sorte adaptées aux tout-petits accompagnent ce voyage musical et sensoriel.