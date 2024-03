Sa Majesté mène l'enquête Tome 4 : Pas le moral à Balmoral

Avril 1957. Quelques incidents viennent contrarier Elizabeth II, en visite officielle à Paris : on lui sert des huîtres, elle se retrouve assaillie par la foule au Louvre, et - shocking ! - le discours qu'elle doit prononcer en français s'est volatilisé. De là à penser que quelqu'un cherche à saboter son voyage sur le continent, il n'y a qu'un pas... Au même moment, à Londres, un double meurtre est commis chez un membre de l'Artémis - un club de gentlemen fréquenté par toute la fine fleur de la noblesse. L'une des victimes, une escort-girl, est coiffée d'un diadème orné de diamants. Lorsqu'une sombre histoire de complot en haut lieu vient s'ajouter à ce crime odieux, la jeune reine se voit contrainte de mener l'enquête. Isolée et fragilisée, elle ne peut compter que sur l'aide de Joan McGraw, sa secrétaire, pour faire toute la lumière sur ces affaires...