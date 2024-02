La pathologie des toitures avec étanchéité. Diagnostic, réparations et prévention ; Expertiser et prévenir les désordres affectant les composants d'une toiture avec étanchéité

Ce guide présente les pathologies les plus couramment rencontrées sur les toitures avec étanchéité. Vous y trouverez les pathologies affectant les parties courantes (élément porteur, isolant thermique, revêtement d'étanchéité, ouvrages de protection, etc.), les ouvrages établis sur reliefs (relevés, retombées, protections, etc.), les points singuliers (joints, couvertines, etc.), mais aussi les pathologies liées à des usages spécifiques ou survenant après des travaux de réfection. Ces désordres peuvent provenir d'une erreur de conception, d'un défaut de mise en oeuvre ou d'entretien, d'un matériau inadapté ou de mauvaise qualité, etc. Il est possible de les éviter en s'appropriant les bonnes pratiques et en respectant les règles de l'art. Ce guide de prévention rappelle donc l'importance : du respect des règles de conception et de calcul, du référentiel de mise en oeuvre, de l'entretien et de l'utilisation de matériaux de qualité. Rédigé par deux experts, Alain Blotière et Lise Boussert, ce guide illustré est le fruit d'une collaboration entre le CSTB, l'AQC (Agence Qualité Construction), la CSFE (Chambre Syndicale Française de l'Etanchéité) et la Fondation Excellence SMA (SMABTP).