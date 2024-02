Le grand classique de Napoleon Hill fait son entrée dans la collection "Les Lois du succès". Traduction inédite et prix mini ! Best-seller sur la philosophie de la loi du succès, Réfléchissez et devenez riche est le premier livre à avoir posé la question " Qu'est-ce qui fait un gagnant ? ". Devenu la bible de la prospérité et de la réussite pour des millions de lecteurs depuis sa publication initiale en 1937, cet ouvrage de référence explique comment assimiler et appliquer les principes qui permettront de faire fortune et d'atteindre les buts qu'on se fixe. Fruit d'une recherche de plus de vingt ans sur la richesse et le talent, Réfléchissez et devenez riche développe treize principes universels qui stimulent la confiance des lecteurs et les mènent vers une réussite garantie. Napoleon Hill parvient avec brio à démontrer comment les pensées et les croyances peuvent changer le cours d'une vie.