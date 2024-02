Un petit livre pratique à mettre en toutes les mains pour comprendre pourquoi les steaks sont ovales et pourquoi il pourrait en être autrement. "Je veux une cuisine bonne à penser avant d'être bonne à manger. ' Alain Ducasse, chef Pourquoi les steaks sont-ils ovales, la vache qui rit triangulaire et les chocolats de Pâques en forme de poule ou de lapin ? Si nous nous demandons souvent quel goût ou quelle texture ont les aliments qui jonchent nos assiettes, nous nous posons rarement la question de leur forme. Or cette forme n'est pas anodine et rarement abstraite. Elle confère à l'aliment une série de valeurs, parfois trompeuses (écologique, authentique, traditionnel, diététique), et en change parfois le goût. Questionner la forme de nos aliments, c'est donc aussi apprendre à bien manger. Initiation au design culinaire, réflexion sur nos modes d'alimentation et malicieux livre d'exercices, Les formes qu'on mange propose au lecteur de perdre changer ses habitudes pour se laisser aller, le temps d'un livre, à goûter avec les yeux.