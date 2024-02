Un superbe Oracle pour répondre aux questionnements les plus intimes de votre âme sorcière Le Sentier des sorcières explore les voies ancestrales de la sorcellerie des campagnes, là où se mêlent connaissance des plantes, sorts à la Lune, cueillettes sauvages et murmures des forêts. Fortes d'un lien intime avec ces pratiques anciennes, Karlota Arba Strega et Orlane Yvorra traversent le voile et vous guident sur ce sentier, à la rencontre des lunaisons, des esprits botaniques, des rituels païens et du monde infiniment puissant de la nature. Cet oracle répond à vos questionnements les plus intimes, ceux de votre âme sorcière. En plongeant dans ses 55 cartes, vous établirez un contact profond avec votre nature sauvage. Les Gardiennes des Serpettes, des Chaudrons, les Figures (Reine des fées, Cueilleuse, Semeuse, Soeurs fatales. .) et de puissants Esprits botaniques (Datura, Verveine, Belladone...) vont nouer des fils, en dénouer d'autres, et vous permettre de cheminer sur le fabuleux sentier des sorcières. Alors, vous verrez le monde naturel avec plus d'acuité et de sensibilité : la forêt est un royaume vivant qu'il faut savoir déchiffrer. Le Sentier des sorcières est une lanterne tendue dans la nuit pour celles et ceux qui veulent renouer avec cette magie des mondes invisibles, et celui de la nature, là où se maintient l'équilibre entre les mondes.