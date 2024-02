A la piscine

Pour accompagner les 1ères sorties à la piscine La collection qui répond aux questions des tout-petits ! Est-ce qu'on peut se baigner toute l'année ? , Où se change-t-on ? , A quoi ça sert de se doucher ? , Pourquoi y a-t-il plusieurs bassins ? , Pourquoi on met des brassards ? , Pourquoi le maître nageur siffle-t-il ? , Que fait-on en sortant ? 7 questions illustrées par 7 grandes illustrations, et un jeu de cherche et trouve !