Un seul d'entre eux peut gagner. Seul l'un d'entre eux peut partir. Qu'adviendra-t-il alors de celui qui reste ? Tenleigh Falyn lutte chaque jour pour survivre dans la petite ville minière où elle vit avec sa soeur et sa mère souffrant de troubles mentaux. Son rêve de gagner la bourse annuelle Tyton Coal est tout ce qui la fait avancer. Grâce à cela, elle pourrait faire financer le cursus universitaire de son choix et échapperait enfin à son quotidien difficile. Assurer une carrière qui pourrait un jour faire sortir sa famille de Dennville. Kyland Barrett a travaillé tout aussi dur pour gagner cette bourse, pressé de laisser derrière lui la ville qui l'a fait tant souffrir. Il ne laissera rien se mettre en travers de son chemin - certainement pas la fille qui est sa principale rivale. Puis, en un battement de cils, tout est chamboulé. Tenleigh et Kyland se retrouvent à passer d'ennemis à amis, puis basculent dangereusement près de l'amour. Ils sont tous les deux déterminés à ne pas se laisser aveugler par leurs sentiments, mais plus le temps passe et plus cela semble illusoire.