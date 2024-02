Un monde oublié. Seconde partie

Quand les dinosaures régnaient sur la Terre... Un monde oublié est le récit tiré du manuscrit, écrit et jeté dans l'océan antarctique par Bowen J. Tyler : en 1916, en pleine guerre mondiale, à la suite de deux naufrages consécutifs et par suite d'une navigation sous-marine aléatoire, Bowen Tyler, un ingénieur de marine, miss Lys La Rue et les membres anglais et allemands, forcément antagonistes, rescapés des équipages naufragés, pénètrent au coeur de l'île de Caspak, île que l'évolution des espèces n'a absolument pas touchée. Leurs rencontres avec d'étonnantes créatures antédiluviennes - dinosaures, ptérodactyles, etc. - seront aussi dangereuses qu'extraordinaires. L'étonnement, puis la peur et l'horreur ne tarderont pas à se faire jour... Paru initialement en 1918, Un monde oublié est le premier volet d'un cycle littéraire qui revisite les thèmes du monde perdu et de l'évolution. Ce cycle se compose de trois longues nouvelles, dont la première publication en français ne date que des années 1980. Edgar Rice Burroughs, né à Chicago (1875-1950), est plus connu aujourd'hui comme le créateur des aventures de Tarzan. Pourtant les oeuvres de science-fiction de ce grand précurseur dans le genre Planet opéra (La Princesse de Mars, Au coeur de la Terre, Un monde oublié...) méritent amplement d'être redécouvertes. Contemporain du Monde perdu d'Arthur Conan Doyle à la thématique similaire, Un monde oublié partage avec ce dernier titre de n'être ni plus ni moins que la matrice évidente de Jurassic Park.