Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent et les héros Disney se prélassent au soleil : vive le printemps ! Redonnez des couleurs à ces paysages verdoyants en vous laissant bercer par la brise printanière. Page après page, retrouvez Simba, Pocahontas, Rebelle ou encore Bernard et Bianca pour un moment de détente et de douceur !