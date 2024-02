La couleur des mots. Les fiches de Val'ortho

Des fiches claires et pratiques pour stimuler le langage oral et écrit, ainsi que les fonctions exécutives de patients adultes cérébrolésés ou de jeunes enfants. Chaque année, en France ou en Belgique, de nombreuses personnes sont concernées par l'aphasie : la perte partielle ou totale, transitoire ou durable, de la capacité de comprendre ou d'exprimer des mots parlés ou écrits, et l'impossibilité d'associer une idée avec les mots justes. Les principales causes en sont l'AVC, les traumatismes crâniens ou bien encore les troubles neurocognitifs (près d'un million de personnes en tout en France). L'aphasie peut être rééduquée par la pratique d'exercices quotidiens proposés dans cet ouvrage à destination des orthophonistes et logopèdes. Il est composé de plus de 180 fiches centrées sur la rééducation de la parole et du langage. Organisé autour de la thématique des couleurs, cet ouvrage a pour but de stimuler, à l'oral et à l'écrit, le lexique, passif et actif, la compréhension et la production de phrases, puis de textes... mais également les fonctions exécutives (flexibilité, inhibition...) ainsi que la mémoire et l'attention. Les fiches, variées, colorées, ludiques ont été testées auprès de nombreux patients. Elles conviennent également aux jeunes enfants porteurs d'un trouble développemental du langage oral (TDL) et/ou d'un trouble spécifique du langage écrit (TSLE).