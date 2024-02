Alice au pays des merveilles

Découvrez le grand classique de Lewis Carroll en manga ! Alors qu'elle se promène avec sa soeur, Alice rencontre un Lapin Blanc qui attise sa curiosité... Elle décide de le suivre, mais tombe brusquement dans son terrier. Qu'arrivera-t-il à Alice, fraîchement arrivée au pays des merveilles ? La collection " Manga littérature du monde " est composée de grands classiques de la littérature pour enfants adaptés en manga afin de rendre leur lecture plus facile et amusante. Cette collection a été conçue pour développer la sensibilité, le vocabulaire et l'imaginaire des jeunes lecteurs et pour les aider à l'apprentissage de la lecture.