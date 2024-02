Stat Crux. Regards sur la Croix

A l'occasion de l'exposition Stat crux, présentée au Collège des Bernardins, Paule Amblard, Sylvie Germain, Olivier Kaeppelin, Didier Pourquery, Robert Redeker et Martin Steffens se confrontent aux oeuvres du peintre François-Xavier de Boissoudy et s'expriment sur le mystère de la croix. Un dialogue entre peinture et écriture, éclairé parla présentation de Richard de Seer et les photographies d'Alexis Congourdeau.