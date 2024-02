Mes premières chansons au drôle de zoo

A la découverte des animaux du zoo en musique ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Bienvenue dans un drôle de zoo où l'on chante : " Coco le perroquet " ; " La girafe et la girouette " de Robert Desnos ; " Madame Hippopotame " ; " ; " Le ouistiti " ; " Un éléphant, ça trompe " et une chanson en anglais : " We are going to the zoo ". Les illustrations gaies et colorées de Gwé accompagnent cette escapade musicale au zoo !