Mémento d'agriculture, fiches de révision et entrainement

Le " Mémento d'agriculture 2e édition" est un aide-mémoire qui donne l'essentiel sous forme de tableaux, de schémas ... avec la même structuration que le " Petit précis d'agriculture " qui présente de façon détaillée et pédagogique l'agriculture d'aujourd'hui : les politiques agricoles et l'environnement juridique et institutionnel de l'exploitation ; l'environnement physique des productions végétales ; les principales espèces cultivées en France ; les productions animales et les différentes formes d'agriculture. Il comprend 38 fiches synthétiques et chaque fiche s'achève par deux rubriques : " Pour aller plus loin " (2 questions) et " Le saviez-vous ? " (anecdote/curiosité) Ce livre s'adresse : - Aux étudiants et élèves pour les aider à structurer leurs connaissances et à améliorer l'efficacité de leurs révisions. - Aux professionnels des structures agricoles ou para-agricoles qui souhaitent un aide-mémoire très synthétique.