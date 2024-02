Most of all you

Seul l'amour a le pouvoir de réparer un coeur qui a volé en éclats. La vie n'a pas épargné Ellie. Elle a perdu sa mère très t et a été élevée par un père qui n'a jamais voulu d'elle. Son enfance a été cauchemardesque. Maintenant adulte, Ellie est devenue Crystal, stripteaseuse dans un club minable. Cela lui permet d'assurer difficilement son indépendance financière mais elle n'a pas vraiment le choix. Lorsqu'elle découvre un homme, qui l'observe au fond de la salle du club, elle croit avoir affaire à ceux qu'elle rencontre régulièrement pour une danse très privée, mais Gabriel n'est pas là pour ça et son enfance a, elle aussi, été fracassée par une terrible histoire. Victime d'un enlèvement alors qu'il était encore un petit garçon, il a passé plusieurs années, prisonnier de son kidnappeur. Quand il aperçoit Crystal, belle et fragile, il est sous le charme et lui demande si elle peut l'aider à apprivoiser la peur des autres et de leur contact, une des conséquences de son enlèvement. Crystal ne croit pas un instant qu'elle peut être celle dont Gabriel a besoin. Mais peut-être se trompe-t-elle ; et surtout, il pourrait se révéler celui qui peut l'aider, elle et lui offrir une seconde chance dans sa vie.