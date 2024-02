Des frontieres et des femmes

Les exils ont cours depuis toujours et persisteront tant que les guerres, la famine ou la répression séviront. Depuis plus de quinze ans, Manuela Parra sillonne la France et l'Espagne pour rencontrer des exilées, des survivantes. En 10 récits, elle nous transmet leur témoignage. Celui de femmes courageuses qui ont voulu dans leur jeunesse sculpter avec force les contours d'une société nouvelle. Celui de femmes qui ont suivi à pied les longues files de l'exil pour se réfugier en France afin d'échapper à la brutalité des troupes franquistes. Celui de jeunes adolescentes d'origine et de nationalité différentes qui ont connu des destins semblables. Combien de Suzana, de Naya, d'Ema, d'Herminia, de Sara, de Lucia, d'Amparo, de Josefa, de Nuria, d'Isabel, de Carmen, d'Armelle... m'ont offert leurs yeux illuminés, leurs confidences où l'exceptionnel se mêle à l'ordinaire qui parfois leur sauvera la vie. J'ai appris de leur histoire l'engagement, la résilience, la joie du peu, la force de l'apprentissage, la ténacité, le courage, la solidarité. J'ai surtout compris que les racines n'ont pas de frontières quand on porte la liberté en soi. De courts poèmes et des encres de l'autrice ponctuent ce recueil de récits.