Aura et chakra. La fantastique relation entre les corps subtils et l'énergie de l'Univers

Vivre sur Terre, source de grandes émotions et de beauté, est un immense honneur pour tous. Chaque être humain possède une énergie qui lui est propre mais, pour mener une existence épanouissante, il est important de vivre en harmonie avec celles que nous offre l'Univers. La nature sait trouver son propre équilibre, mais l'être humain oublie parfois qu'il en fait partie et, qu'en continuant à la rudoyer, il se malmène lui-même. Il est extrêmement intéressant de découvrir la façon dont nous captons l'énergie qui nous entoure grâce à nos différents chakras, et plus encore de comprendre comment cette énergie est transmise par des canaux vitaux, les méridiens. Ce livre propose des techniques et conseils utiles pour trouver son équilibre, notamment après des épreuves difficiles. Il importe, en effet, d'apprendre à identifier et à corriger certaines habitudes dysfonctionnelles afin d'aspirer, ne serait-ce qu'à travers de petites résolutions, à une amélioration de sa propre vie. Une approche à la fois pratique et théorique pour comprendre nos besoins psychophysiques, et comment se connecter à l'énergie cosmique et à l'environnement qui nous entoure et en tirer profit.