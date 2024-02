La bienveillance, source d'espérance

" Quel est le lien entre la bienveillance et l'espérance, et pourquoi est-il essentiel de redécouvrir, précisément aujourd'hui, cette alliance entre espérance et bienveillance ? " Adopter le principe de bienveillance va générer de l'espoir plutôt que de la peur, pour soi, mais aussi pour les autres. Vous découvrirez dans ce livre, grâce au Dr Rodet, de quelle manière, dans tous les domaines de l'entreprise (services RH, Achats, informatique...), mais aussi dans tous les aspects de la vie quotidienne (relations personnelles, choix de vie, échanges, obstacles et difficultés à surmonter, gestion de " l'échec ", santé, quête de sens...), la bienveillance peut jouer un rôle majeur et offrir de belles opportunités, parfois insoupçonnées. Au-delà d'un décryptage passionnant des mécanismes de bienveillance appliqués à tous ces domaines, ce livre donnera envie à chacun de s'engager dans cette voie qui est la clé pour accompagner autrui à vivre mieux et trouver la voie de son épanouissement, tout en tenant compte du contexte dans lequel nous nous inscrivons (inflation, guerre en Ukraine, hypersensibilité accrue des individus, évolution de la philosophie de vie et de travail des jeunes générations, etc.).