Mes petites astuces de sorcière . Rituels, célébrations, divination, astrologie, plantes, cristaux

Le grimoire de @mamaflorinha, la sorcière populaire et hyper fun des réseaux sociaux ! Un grimoire illustré destiné à : Apprendre : Les bases de l'ésotérisme et de la magie sont détaillées et expliquées afin d'évoluer avec clarté dans la pratique ésotérique. Comprendre : La lecture du grimoire se veut ludique et pratique afin d'amener le lecteur à une parfaite compréhension de ce qu'il fait ou s'apprête à faire. Pratiquer : Les bases étant acquises et comprises, le lecteur est prêt à pratiquer et à faire vivre sa magie selon son envie. Plusieurs exemples de sorts sont proposés et imagés. S'éveiller : La pratique ésotérique constitue un merveilleux outil de développement personnel qui permet de mieux se comprendre et d'appréhender le monde autrement. S'émanciper : Ce grimoire se veut émancipateur puisqu'il suppose de se faire confiance et de pratiquer selon ses ressentis en suivant la méthode transmise. S'émerveiller : Le lecteur peut pratiquer au quotidien, en se faisant confiance et en trouvant en chaque chose un brin de magie.