Équipes gagnantes. Les plus grandes histoires du sport collectif français au service de nos organisations

Marquez des buts en entreprise ! Les dynamiques du sport appliquées au monde de l'entreprise. A travers des histoires qui révèlent l'envers du décor des épopées mythiques du sport collectif français, Béranger Briteau invite le lecteur à réaliser que l'expertise des grands coachs sportifs est applicable en entreprise, afin de contribuer à générer une dynamique collective dans les équipes et générer plus de performance, de joie, de résilience, de créativité, de fluidité et d'épanouissement. Cette lecture amènera entrepreneurs et sportifs à développer leur conscience sur les phénomènes de dynamique d'équipe afin que chacun puisse devenir acteur plutôt que spectateur. Béranger Briteau étudie notamment la victoire de l'équipe de France de football au championnat du mond en 1998, la victoire de l'équipe de France de handball au championnat du monde en 1995 et la victoire de l'équipe de France de volley, championne olympique en 2021, pour proposer une modélisation de la " mécanique cérébrale " de l'équipe, appliquée au monde de l'entreprise.