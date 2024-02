La cuisine du Portugal

Le Portugal est une terre riche de savoir-faire et de traditions culinaires. Nous sommes partis à la rencontre d'une douzaine de chefs portugais, de Paris à Lisbonne en passant par Porto, afin de vous proposer un voyage aux saveurs lusitaniennes. Chacune des personnalités qui ont fait ce livre évoque une petite parcelle de pays, quelques morceaux de vie, et ont partagé avec nous le goût des bons produits du terroir, épicés et colorés. Découvrez aussi de belles adresses de conserveries, de pastelarias, d'épiceries typiques et incontournables, et des lieux tendances comme la brasserie urbaine Musa et le restaurant Prado. La cuisine portugaise ne se veut pas seulement traditionnelle avec ses Caldo verde, Bacalhau à brás, ou Pasteis de nata, elle innove aussi avec des recettes modernes et pétillantes comme la salade de poulpe das Beiras, la Morue comme un tartare, ou encore les Queijadas comginja. Alors, régalez-vous !