Relire La Tentation de l'Occident, près d'un siècle après sa parution en 1926, c'est se confronter à l'éclat d'une écriture vive, qui impose Malraux comme l'un des acteurs majeurs des débats sur la présence obsédante de " l'Orient " qui marquent les années vingt et trente. On a peut-être trop souvent réduit cet étrange essai à n'être qu'un avant-texte, en mineur, du roman Les Conquérants, publié en 1930. La première partie de l'ouvrage propose d'en déplier les singularités, en croisant les perspectives : enjeux idéologiques d'époque, perspective générique, perspective comparatiste, réflexion esthétique, analyses formelles, dans les études critiques contemporaines qui la constituent. Dans une seconde partie, le dossier de presse permet de resituer l'essai dans son temps et de mesurer l'importance d'une réception nuancée, qui prend en charge la question brûlante d'un orientalisme ambigu et salue un style en train de s'affirmer. Avec les contributions de : Hélène Baty-Delalande, Stéphanie Bertrand, Guillaume Bridet, Yvan Daniel, Jean-Louis Jeannelle, Dominique Vaugeois.