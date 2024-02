La nouvelle "causalité diabolique". La démocratie à l’épreuve de l’antisémitisme

A l'heure où l'antisémitisme fait vaciller les démocraties, Perrine Simon-Nahum plaide pour un urgent sursaut républicain. Comment l'antisémitisme, cette "causalité diabolique", ainsi que le définissait le grand historien Léon Poliakov, peut-il encore servir de ciment commun à toutes les haines - hier les idéologies nationalistes, aujourd'hui les luttes intersectionnelles ? Pour Perrine Simon-Nahum, l'explosion de violence à laquelle nous assistons met en évidence ce qui disparaît sous nos yeux : les conditions du "vivre-ensemble". Elle marque la progression des courants fondamentalistes, des idéologies woke et identitaires, et plus largement de l'ensemble des récits qui remettent en cause la possibilité que nous avons de cohabiter au sein de sociétés apaisées. Ces théologies modernes ne font en réalité que réactualiser le fondement de la haine séculaire des juifs : la question de l'identité. Face à ces courants, le "projet juif" est pour l'auteure l'un des outils sur lesquels nos démocraties devront s'appuyer pour l'emporter face à leurs adversaires, car le judaïsme qu'il définit offre une vision du monde qui nous garantit la liberté de faire société.