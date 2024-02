Mission Volcans. Avec une grande enquête

La collection incollables de jeux et d'enquêtes 100% autocollants ! Collecte des indices et pars sur les traces d'un mystérieux volcanologue ! Dans ce titre retrouve : - 1 grande enquête à résoudre - Des jeux et des énigmes en autocollants - 250 stickers pour compléter tes énigmes - Des pages documentaires richement illustrées - Des quiz et des infos insolites - Une frise chronologique pour se repérer dans le temps Pour tous les petits curieux, à partir de 6 ans. Par les créateurs des Incollables.