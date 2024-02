Du pain et des jeux. Une économie politique des usages du temps

Notre ressource rare ultime est le temps. Beaucoup de gens estiment qu'une fois décompté le temps nécessaire à la satisfaction des besoins de la vie matérielle, autrement dit le temps passé à se procurer du " pain " , ils n'ont " jamais assez de temps " pour faire ce qu'ils voudraient faire d'autre. Mais, pour d'autres, le temps est en grande partie vide, or le cerveau a besoin de fonctionner en permanence, il faut l'occuper. Ils se livrent donc à des " jeux " et à d'autres activités destinées à " tuer le temps " ou passent leur temps l'oeil rivé sur leur smartphone. Cet essai analyse les usages que, collectivement et individuellement, nous avons fait et faisons en ce début de XXIème siècle, de cette ressource rare ultime qu'est notre temps. Pierre-Noël Giraud commence par y définir ce que serait une économie politique de l'usage des temps, avant d'en montrer l'évolution dans l'histoire sous l'effet du progrès technique et des luttes politiques. Après les grands combats autour du travail pour le réduire et mieux le rémunérer, c'est désormais le temps de loisir et en particulier le " temps de cerveau disponible " qui suscite toutes les convoitises. Dès lors, la question qui se pose est la suivante : qu'allons-nous faire de notre temps ? Nous contenter de pain et de jeux ou nous attaquer franchement aux grands défis qui nous attendent, de la maîtrise de la révolution informatique à notre rapport à la nature en passant par le traitement des inégalités ?