Tout le monde connaît la petite souris, le père Noël et le lapin de Pâques. Mais, quand les trois se rencontrent, c'est le début d'une histoire insolite ! Une histoire originale et rigolote sur fond d'amitié, d'entraide et de solidarité Qui pourrait imaginer une histoire dans laquelle se côtoient le lapin de Pâques, la petite souris et le père Noël ? C'est ce qu'ont fait Marie Dufeutrel et Grégoire Horveno dans cette histoire étonnante, où trois grandes figures appréciées des enfants collaborent pour mener à bien leurs missions. "Mon coffre à histoires", une collection de contes et d'histoires à tout petit prix La collection "Mon coffre à histoires" propose des contes classiques, de Noël, des histoires tendres, des aventures rigolotes... et plein d'autres histoires diverses et variées à prix mini ! En tout, c'est plus de 20 récits pour satisfaire toutes les envies de lecture des petits !