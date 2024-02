Charles et Zita de Habsbourg. Itinéraire spirituel d'un couple

Commencée comme un conte de fées par un mariage d'amour, la vie de Charles et Zita de Habsbourg, derniers souverains d'Autriche et de Hongrie, devient tragédie : guerre, calomnies, trahisons, solitude, exil, mort prématurée de Charles... Pourtant, chez eux, aucune amertume, aucune critique. Bien au contraire, le pardon nourrit leur coeur. Quel est donc le secret de leur vie d'époux pour garder cette attitude humainement si difficile, voire impossible ? Ce livre dévoile ce mystère en parcourant leur vie de foi, de courage et d'abandon à la divine providence. Une vie d'oblation pour leurs peuples dont le sommet est l'offrande ultime de sa vie pour Charles. Offrande à laquelle s'associe pleinement, mais douloureusement, Zita. Une vie résumée par deux paroles de Charles : "Maintenant, nous devons nous aider mutuellement à aller au ciel", le matin de leur mariage, et "Je t'aime infiniment. Dans le coeur de Jésus, nous nous retrouverons", quelques instants avant de remettre sa vie entre les mains du Père. Un exemple magnifique pour tous les couples en quête d'un chemin vers Dieu.