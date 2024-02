Le Midrash, recueil d'histoires issues de la tradition biblique juive, est une façon libre de faire jouer les citations et les versets entre eux, en proposant un chemin buissonnier à travers les images et les associations. Le précédent ouvrage de François Ardeven, Pour un Midrash laïc (2022), évoquait quatre figures bibliques. Midrash pour notre temps fait scintiller, à la lumière des allégories, des fables et des paraboles de la Bible, les sphères suivantes : la nature, notion tardive et malcommode, nos contemporains ne s'y retrouvant pas spontanément ; la technique, par laquelle nous pallions nos faiblesses avec des prothèses — songeons au Golem ; la politique, où l'homme, " animal politique " disait Aristote, se confronte aux autres êtres humains.