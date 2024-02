La jeunesse du monde

Qu'est-il arrivé aux fils Malraux, ce mardi 23 mai 1961 à 20 heures, sur la route de Lacanche ? Dans la France des années 1960, entre Saint-Germain-des-Prés et Port-Cros, Vincent et Gauthier jouissent d'une jeunesse privilégiée. Fils de l'écrivain et ministre André Malraux, entourés d'amis, ils s'amusent, dansent, se grisent des promesses de l'époque au son du rock et des yéyés. En ce printemps 1961, deux événements défraient la chronique et fascinent le tout-Paris : la visite d'Etat du couple Kennedy et le passage à l'Ouest du danseur soviétique Rudolf Noureev. Pris dans ce tourbillon, Vincent et Gauthier se retrouvent confrontés malgré eux aux agents de l'OAS, du KGB et de la CIA. En fouillant les méandres d'une histoire méconnue, Bruno de Stabenrath fait revivre dans un récit haletant l'aventure de deux garçons magnifiques, morts tragiquement à l'âge de dix-huit et vingt ans.