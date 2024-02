Enquête mystère. Dans l'espace

Rejoins un trio d'aventuriers pas comme les autres dans une enquête extraordinaire ! Hugo, Mia et leur chien Péplum sont à la recherche de leur ami astronaute, le capitaine Comète, qui est parti en mission secrète. Pourquoi ne donne-t-il plus de nouvelles ? Afin de le retrouver, nos héros vont entreprendre un grand voyage dans l'espace ! Suis-les dans cette aventure interactive, fais appel à ton sens de l'observation et à tes connaissances pour résoudre plus de 40 énigmes ! Jusqu'où va les mener cette incroyable expédition A toi de le découvrir et de trouver la solution du mystère !