100% Activités. Sons et musique

Ce livre en partenariat avec la Philharmonie des enfants, joyeusement illustré par Marie Bretin, se divise en 5 parties proposant chacune 5 à 6 activités présentées sur une double-page : - les sons du corps - les sons de la ville - les sons de la nature - les sons de la maison - les sons des émotions, et de la musique Les activités sont à la fois simples, variées, et accessibles aux non-musiciens... L'enfant découvrira comment fabriquer sa batterie avec des éléments piochés dans la cuisine, ou une flûte à base d'une carotte, écoutera le crescendo et decrescendo des véhicules dans la ville, créera son propre morceau de rap ou comprendra la transmission du son en construisant un téléphone à base de pots de yaourts... La plupart des activités requièrent des ustensiles et éléments simples et faciles à trouver. De nombreuses doubles-pages proposent des QR codes renvoyant à des morceaux de référence de classique (Vivaldi, Berlioz, Ravel...) de musiques du monde (Kleztmer...) ou de jazz... Des compléments documentaires sur la musique, les musiciens et les instruments sont proposés dans chaque double-page.