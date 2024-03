Les papys font de la résistance

A 75 ans bien sonnés, la pétillante Nicole aime les napperons au crochet et les mots croisés. Françoise se passionne pour le jardinage. Pour René et Chantal, c'est plutôt pétanque, apéro et soirée télé. La vie de ces retraités est réglée comme du papier à musique. Leur petit monde bascule quand ils apprennent qu'un supermarché va être construit à deux pas de chez eux. Menacés d'expulsion, ils risquent même d'être placés en maison de retraite... Hors de question. Et ce n'est pas à leur âge qu'on va leur dire quoi faire ! Les papys et mamies s'engagent alors dans la résistance, n'hésitant pas à semer la zizanie autour d'eux. Pour protéger leur monde et surtout pour que l'on n'abîme pas leurs souvenirs, les petits vieux sont prêts à toutes les audaces, à toutes les aventures. Et si c'était ça le secret de la jeunesse ?